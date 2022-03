Carlos Montiel minimiza negociazo con el costo del mantenimiento de videocámaras pagado a Atria Solutions

El coordinador de los regidores del PRIANRD, Carlos Montiel Solana, minimizó el costo por el cual el gobierno de Eduardo Rivera Pérez les brindo mantenimiento a las 176 cámaras de video vigilancia de Telmex, al mencionar que no es un tema que entre en su área de competencia.

El regidor del PAN prometió que le solicitará información a la Secretaría de Administración o sobre el contrato que otorgó el Ayuntamiento de Puebla a la empresa Atria Solutions por un monto de 22.5 millones para el mantenimiento de las 176 cámara tipo PTZ marca Verint, lo cual se traduce a que se pagó 127 mil pesos por la revisión de una cámara.

“No te puedo dar mi opinión porque no tengo información, lo único que sé es que había una confusión con las Ventanas Ciudadanas y este tema, pero no tengo los detalles, no es el área de los regidores”, dijo.