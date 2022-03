Cristianos estafan a poblanos con 50 pesos a cambio de despensas, que nunca les llegaron (VIDEO)

198 personas fueron estafadas en Puebla capital por una Red de Asociaciones Cristianas, luego de que dicha agrupación religiosa les pidió 50 pesos a cada una con el fin de recibir una despensa mensual por el lapso de un año, sin que hayan recibido dicho apoyo.

Erika Contreras, una de las afectadas, mencionó que se contactó con la asociación cristiana a través de redes sociales, y para formar parte de la misma le pidieron reunir a 50 personas mínimo que quisieran integrarse, sin embargo, la mujer logró contactar a casi 200 personas.

El dinero, mencionó Contreras a Imagen Televisión, se ocuparía para cubrir los gastos de las despensas, no obstante, dicho apoyo nunca llegó.

La afectada refirió que realizó el pago que le solicitó a la agrupación porque era una asociación religiosa, es decir, “con la palabra del Señor no se juega”

"Por la necesidad empiezas a indagar, y pues sí me interesó. La gente sensible como tu servidora, que cree en Dios, pues ahí es donde te dan en la torre, porque tú como creyendo no vas a desconfiar que ocupa el nombre de Dios” dijo Contreras.