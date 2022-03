Cruz Lepe se pone misógino y ejerce violencia de género vs mujer comerciante: “está loquita” (VIDEOS)

El secretario de Gobernación, Jorge Cruz Lepe, exhibió su misoginia al ejercer violencia de género en contra de una de las ambulantes de la calle 6 Oriente, al asegurar que “está mal de su cabecita", luego de que la vendedora denunció que el alcalde Eduardo Rivera Pérez la amenazó con meterla a la cárcel si no abandonaba su lugar de trabajo.

Durante la inauguración del corredor 5 de Mayo, mujeres ambulantes arribaron al evento para reclamar las acciones del gobierno municipal en contra de algunos ambulantes, por lo que con groserías dos comerciantes de la 6 Oriente le reclamaron al presidente municipal.

“Nos dijeron que nos iban a desaparecer si no nos quitábamos, nos quitaron con engaños, nosotros lo apoyamos y miren, le dimos nuestro voto”, dijo.

Asimismo, encararon al titular de la Secretaría de Gobernación, Jorge Cruz Lepe “Tú qué me ves si fuiste de los principales que me amenazó, dijese que me ibas a quitar de las calles y lo lograste, pero estás más viejo que yo”