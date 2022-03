Lalo confiesa que su gobierno viola la ley y no “revisa” a las empresas que contrata (FOTOS Y VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez aseguró que su gobierno no se fija en quiénes son los dueños de las empresas que contrata, además de que no le importa cuándo fueron constituidas, pues lo único que le interesa es que cumplan con su contrato, por lo cual exhibió que su administración actúa de manera ilegal a la hora de adjudicar un servicio.

Esto lo dio a conocer el edil de la capital, al ser cuestionado sobre el motivo por el cual en cuatro meses le pagó 49.2 millones de pesos a la empresa Vital Led Iluminación por el servicio de alumbrado público.

??‍♀️ @eduardorivera01 evadió responder del por qué le dio un contrato de 49.2 millones de pesos al empresario marinista, Edgar Nava, por alumbrado público, pues no revisa los nombres de los socios de las empresas ? pic.twitter.com/3jhCQEACmW

Eduardo Rivera explicó que su gobierno cumple con los requisitos de la ley para poder contratar a cualquier empresa, sin embargo, negó que entre los requerimientos se encuentre analizar si el dueño o los socios son personas allegadas a algún personaje político.

“El gobierno de la ciudad se rinde bajo la legalidad y está la legalidad en todos y cada uno de los contratos que realiza la administración, quiénes son los dueños no es una competencia de tu servidor ni del gobierno de la ciudad contratar una persona por si es pariente, si es amigo o es vecino, las empresas que contrata el gobierno de la ciudad deben cumplir con los requisitos de ley y eso es lo que está obligado la secretaria de Administración como la demás dependencias que cubran los requisitos de ley, la empresa que va a iniciar si tú me dices quiénes son los socios, cuándo la constituyeron no es una competencia del gobierno”, dijo.