¿Venganza? Lalo ahora se deslinda del reordenamiento de mototaxis en la capital (FOTOS Y VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez dio un viraje total en su política de trabajo coordinado con entre el Ayuntamiento de Puebla y el Gobierno del Estado, pues ayer señaló que al gobierno municipal no le compete la regulación de los mototaxis y tampoco es un tema de su competencia, luego de que el gobernador le exigió ceñirse a la Ley y enviar al Congreso local la aprobación de la concesión de los paraderos municipales.

Apenas el pasado 22 de marzo, el edil de la capital aseguró que iba trabajar de manera coordinada con el Gobierno del Estado para impedir el funcionamiento de este medio de transporte, ya que la Secretaría de Movilidad y Transporte así lo determinó:

“En otras ocasiones ya se ha discutido la viabilidad o no de los mototaxis, entonces si la postura es de que no van a funcionar en el municipio de Puebla tendremos nosotros que apoyar y coordinarnos para que así sea, en particular en nuestras juntas auxiliares”, dijo aquella vez.