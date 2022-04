Consejo Ciudadano de Seguridad avala a nuevo director de la Policía Municipal pese a antecedentes de corrupción

El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de Puebla, Armando García Pedroche, respaldó la designación de Alfredo Hernández de Jesús como director de la Policía Municipal a pesar de sus antecedentes de acoso y nexos con el huachicol, pues dijo que mientras no tengan una sentencia pueden seguir ocupando puestos públicos.

En entrevista García Pedroche señaló que si no hay nada comprobado en contra de los funcionarios, en este caso el nuevo director de la Policía Municipal no tiene por qué influir en la decisión para elegirlos, pero lo vería mal si hay una orden de aprehensión o han sido sentenciados.

En este sentido, mencionó que lo importante al momento de elegir a un funcionario es su capacidad y preparación, dejando en segundo término la vida personal o posibles problemas legales que enfrentan.

Incluso el presidente del Consejo Ciudadano mencionó que hay algunos funcionarios en los diferentes órdenes de gobierno que trascienden y terminan trabajando en diferentes administraciones.

“Si no tienen ningún proceso abierto y no se les ha comprobado su participación o han sido sentenciados, la preparación y experiencia son determinantes, hay muchísimos ejemplos, incluso a nivel nacional que trascienden a sus administraciones, se pueden decir muchas cosas de la gente, pero no que sea sólo de dichos”, dijo.