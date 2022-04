Lalo se deslinda de homicidios en la capital: son ajustes de cuentas que debe resolver FGE (VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera nuevamente se deslindó de los hechos violentos y de la inseguridad que se vive en la ciudad de Puebla, pues dijo que estos se han generado por ajustes de cuentas entre bandas delictivas.

El edil de la capital también se lavó las manos al decir que los temas de inseguridad en el municipio los debe atender la Fiscalía General del Estado (FGE) y su gobierno sólo coadyuva con dicha institución para no entorpecer las acciones.

"En relación a lo declarado por el gobernador del estado, lo que él declaró es que algunas o la gran mayoría de las acciones de violencia que hemos visto, no solamente en Puebla capital, son como él lo expresó ajustes de cuentas de sujetos o personas que se encuentran vinculados en acciones delictivas, yo no quisiera abundar más, cuando me preguntaron al respecto mencioné que teníamos una colaboración estrecha con la Fiscalía que es la responsable de dar con los responsables", dijo en su rueda de prensa matutina.