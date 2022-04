“¡No, no, no!”, Lalo nada más mueve el dedo al intentar ocultar que policías utilizan patrullas para jugar fútbol (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez se quedó sin palabras al cuestionarle sobre el partido de fútbol que tuvieron los policías en pleno horario laboral, con su dedo índice se limitó a decir que no, al ser cuestionado al respecto.



??‍♀️ ¿Qué pasó @eduardorivera01?



El alcalde se quedó sin palabras sobre el partido de fútbol que tuvieron los policías municipales en pleno horario laboral en #Puebla capital



?? Aquí la evidencia de la cascarita https://t.co/J1m7CY8nup pic.twitter.com/7MJL0MuK7h

— Diario Cambio (@Diario_Cambio) April 6, 2022

El edil de la capital defendió a sus elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana al asegurar que ayer no estaban en servicio, pero no quiso aclarar el motivo por el cual utilizan las patrullas para transportarse mientras no trabajan. "No estaban en horario laboral".

Este martes CAMBIO evidenció a policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) disputando dos partidos de fútbol, lo que significa que al menos jugaron 44 uniformados; el primer juego se disputó de 12:00 a 13:00 horas y el segundo de 13:00 a 14:00 horas.

Lo más grave es que los participantes utilizaron las patrullas de la SSC y una ambulancia de la misma dependencia.