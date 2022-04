No habrá Ley Seca en Puebla por consulta de revocación de mandato, anuncia Lalo (VIDEO)

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez anunció que no impondrá ley seca durante la consulta por la revocación de Mandato, bajo el argumento de que esta medida se opone en la reactivación económica.

El edil de la capital aseguró que este fin todos los establecimientos que se dedican a este giro comercial podrán laborar de manera normal.

"De parte del gobierno sabemos que continuamos en reactivación económica y he tomado la decisión de que no haya Ley Seca estaremos vigilantes del funcionamiento de negocios, pero no habrá Ley Seca es la decisión que he tomado en Juntas auxiliares se podrá funcionar como se establece en la norma", manifestó.