Enmudece Lalo al ser cuestionado sobre policías municipales que jugaron partido de fut en horario laboral y usando patrullas (FOTOS Y VIDEO)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez se quedó sin palabras al preguntarle sobre el partido de fútbol que tuvieron policías municipales y que utilizaron las patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pese a estar en su descanso.

Este miércoles CAMBIO evidenció que el pasado 5 de abril policías municipales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) disputaron dos partidos de fútbol en la Unidad Deportiva del IMSS sobre el bulevar Esteban de Antuñano, mismos que utilizan las patrullas municipales como sus vehículos personales, pues en ellas llegaron y se fueron de la cancha.

El alcalde @eduardorivera01 dijo que los policías que fueron evidenviados por @Diario_Cambio jugando fútbol no estaban en horario laboral, pero no explicó por qué utilizan las patrullas como si fueran sus vehículos si no están laborando. pic.twitter.com/wJ4YDW3F3W