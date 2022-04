Mañana darán a conocer fallo de la licitación del Alumbrado Público; hay cuatro empresas interesadas

El secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García dio a conocer que el próximo viernes se dará a conocer el fallo de la licitación de Alumbrado Público de la capital poblana.

El funcionario mencionó que son 4 las empresas que se pelean por otorgar el servicio de Alumbrado Público en la capital, sin embargo omitió dar detalle.

"Este viernes ya daremos detalles, es un procedimiento abierto y no podemos ventilar. Unas no presentaron propuestas, ya no lo hicieron y en automático quedan descartadas”, dijo en entrevista con El Referente MX.