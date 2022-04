Consuelo se lava las manos al ser cuestionado sobre policías municipales que usaron patrullas para ir a jugar fut (VIDEO)

Consuelo Cruz Galindo se lavó las manos al no decir si los policías que en pleno horario laboral hicieron uso de patrullas para acudir a jugar un torneo de fútbol serán sancionados.

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Consuelo Cruz Galindo, no garantizó algún tipo de sanción o castigo para los policías que en pleno horario laboral hicieron uso de patrullas para acudir a jugar un torneo de fútbol.



Incluso, la secretaria se atrevió a afirmar que las evidencias mostradas por CAMBIO en torno a las patrullas son un hecho “por confirmarse”, pues aseguró que “si existiera tal omisión se daría parte a Asuntos Internos”.

En entrevista a CAMBIO, Cruz Galindo se “lavó las manos” ya que no quiso ni afirmar ni negar que los policías municipales hayan hecho un uso indebido de las herramientas que la dependencia les proporciona para ejercer su labor.

En ese sentido, Cruz Galindo se limitó a decir “no quiero que pongan palabras a mi nombre que no he dicho”.

El martes CAMBIO evidenció que patrullas de la policía municipal fueron ocupadas por uniformados para uso personal en pleno horario laboral para acudir a jugar fútbol a la Unidad Deportiva del IMSS, ubicada en Boulevard Esteban de Antuñano.