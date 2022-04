Belmont el peor enemigo de AMLO en Puebla: pronostica fracaso en la consulta

El dirigente de Morena, Aristóteles Belmont se convirtió en el peor enemigo del presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que pronosticó que la consulta de Revocación de Mandato será un fracaso en Puebla al reconocer que no se alcanzarán ni un millón de votos.

El propio dirigente sentenció que no hay condiciones para que la ciudadanía acuda a las urnas que se ubicarán en la entidad poblana.

Sin embargo, culpó al Instituto Nacional Electoral (INE) del fracaso debido a que no instalará las suficientes casillas en la entidad.

"Yo no soy tan optimista, y no por el sentir de la gente (…), pero quien no ha estado a la altura de este proceso es justamente la autoridad electoral, el árbitro, que ha quedado a deber a la ciudadanía”, dijo en entrevista con Central.