Canaco pide a Lalo informar cuántas cámaras de videovigilancia sirven y cuál es su calidad

El presidente de la Canaco, Marco Antonio Prósperi, señaló que se debe hacer una especie de auditoría con las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Puebla, pues es necesario saber cuántas sirven, los lugares en donde están ubicadas y también la calidad de las mismas, pues en ocasiones al momento de acercar la imagen no se distingue al presunto ladrón.

En entrevista, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio delegación Puebla señaló que las cámaras de seguridad que son operadas por el Ayuntamiento de la capital tendrían que ser sometidas a una revisión para ver qué tan efectivas son, pues su operación es incierta para la iniciativa privada.

En este sentido mencionó que no sólo no saben cuántas están en funcionamiento y las zonas en las que se encuentran ubicadas, sino que también consideran que son de baja calidad, pues al momento de acercar la imagen no se puede distinguir al presunto ladrón y sólo se ven sombras.



“Estamos invirtiendo en temas de seguridad, cuando tendríamos que estar usando ese dinero para seguir creciendo. Hay muchos programas del gobierno que se olvidan, habrá que hacer una especie de auditoría y ver las cámaras del municipios, cuántas sirven y cuántas trabajan de manera eficiente, la tecnología avanza y hay veces que sólo se ven sombras y no se distingue nada”, mencionó.



Lo anterior, Prósperi Calderón lo anunció después de señalar que el dinero que ocupa la iniciativa privada en materia de seguridad es demasiado, por lo que tendría que ser utilizado en materia económica, es decir, para crecer como negocios o abrir nuevas sucursales y no para un asunto que le corresponde al gobierno como es la seguridad.

Hay que recordar que el tema de las cámaras de seguridad del municipio ha sido uno de los más controversiales de la actual administración, pues se han otorgado contratos multimillonarios para su manutención, sin embargo, se desconoce a ciencia cierta la cantidad de estos artefactos que operan con normalidad.

En este sentido, la secretaria de Seguridad Ciudadana, María del Consuelo Cruz Galindo, reconoció que las mil 700 cámaras de las Ventanas Ciudadanas siguen sin operar en la capital por mantenimiento, con lo cual se confirma que el gobierno municipal las retiró desde el mes de febrero como lo adelantó CAMBIO.