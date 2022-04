Canacintra avala la política recaudatoria de Lalo Rivera multando a los poblanos (VIDEO)

El líder empresarial de Canacintra, Luis Espinosa Rueda defendió el esquema recaudatorio a través de multas que ha implementado el Ayuntamiento encabezado por Eduardo Rivera, pues aseguró que para evitarlo es necesario que los poblanos y foráneos aprendan a respetar las leyes.

En rueda de prensa, el líder de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación delegación Puebla mencionó que para que el Ayuntamiento deje de multar a los poblanos y foráneos que incurren en faltas viales, son los propios automovilistas los que tienen que dejar de incurrir en estas fallas.

En este sentido, el líder empresarial intentó justificar su apoyo a las recaudaciones que realiza el gobierno de Eduardo Rivera, pues dijo que está intentando poner orden, ya que los poblanos y visitantes están acostumbrados a vivir en un país en donde no hay consecuencia de las acciones.

Asimismo mencionó que con esto muestra su apoyo al gobierno municipal para seguir infraccionando a diestra y siniestra, ya que es la única manera de que los automovilistas entiendan que deben respetar el reglamento de tránsito.

“Si no quieres verlo como medida recaudatoria respeta el límite de velocidad, no te estaciones en doble fila, en las banquetas, todo eso hay que verlo, hay que ver como sociedad que nos hemos permitido, porque es el país en donde no pasa nada y si el gobierno municipal lo está haciendo bien, por supuesto que hay que apoyarlo”, dijo.