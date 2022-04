Cacería de Lalo llega a La Juárez; retiran placas a automovilista por estacionarse junto a paradero

La cacería por parte del Ayuntamiento de Puebla encabezado por el alcalde Eduardo Rivera Pérez para infraccionar a los poblanos continúa, pues ahora elementos de Tránsito Municipal infraccionaron a una mujer por “estacionas en un lugar prohibido” en Avenida Juárez.

Me acaban de quitar la placa en la avenida Juárez, la @SSC_Pue dice que me estacioné en el paradero, según yo no porque, de hecho, está la entrada del estacionamiento de un banco. ¿Ustedes qué opinan, el @PueblaAyto anda sacando lana de dónde puede o sí la regué? pic.twitter.com/R67ZZGyy9k