Eduardo Rivera va por comerciantes de la 6 Oriente que se oponen a la peatonalización de la calle

La gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, Berenice Vidal Castelán criminalizó a los comerciantes de la 6 Oriente que rechazan la peatonalización, pues aseguró que muchos de ellos no tienen su negocio regulado ante el gobierno municipal.

Este miércoles los comerciantes que se oponen a la peatonalización de la 6 Oriente aseguraron que el gobierno les ha impuesto diversos cobros para los servicios de recolección de basura, de carga y descarga; además por el uso de la vía pública, lo cual antes no pasaba.

Sin embargo, Berenice Vidal lo negó y aseguró que dichos impuestos se han cobrado en otras administraciones, por lo que aseveró que la actual administración está laborando para que se regularicen.

“Los cobros que realiza el Ayuntamiento inciden en el tema de comercios, licencias de funcionamiento, pago de la recolección de basura, el tema de la ocupación de la vía pública son cuestiones que no son gratuitas, lo que ocurre en la 6 Oriente es que la mayoría de los comercios se encontraban en una manera irregular, no es una imposición, no es que a partir de la peatonalización”, dijo.