Lalo enfurece por ser considerado como una tapadera de Claudia y aprobar la cuenta pública 2021  (VIDEO)

El presidente municipal Eduardo Rivera enfureció al ser considerado una tapadera del gobierno de Claudia Rivera Vivanco y aseguró que se aprobó la cuenta pública 2021 porque el último trimestre del año correspondió a su administración.

“Por el amor de Dios”, dijo el alcalde al explicar que se presentaron 200 procedimientos de responsabilidad contra ex funcionarios claudistas.

El edil les respondió a los diputados del PAN y al gobernador, Miguel Barbosa Huerta al justificar que la cuenta pública 2021 se aprobó porque se debe avalar de manera anual y no sólo los meses en los que él se hizo cargo.

Asimismo, se deslindó de las dos mil observaciones que hizo su gobierno en contra de la administración pasada, al asegurar que es trabajo de la Auditoría Superior del Estado analizarlas y castigar a los responsables, luego de que se les entregó.

"La cuenta Pública de un gobierno de la ciudad es una cuenta pública anual es del ejercicio fiscal del año completo no se puede aprobar en el Cabildo o desaprobar enero y febrero si marzo y abril no eso no se puede o la apruebas o la desechas y si yo entre como gobernante el año pasado pues no me puedo rechazar mi cuenta pública por el amor dios", dijo.