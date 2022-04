Lalo se pone lépero para responderle a Barbosa: mi gobierno es autónomo, sin estridencias, sin escarnios ni escándalos (VIDEOS)

El presidente municipal Eduardo Rivera Pérez no aguantó más y se lanzó en contra del gobernador Barbosa lanzando críticas al Gobierno del Estado, dijo que su gobierno es autónomo, no de estridencias ni de escarnios, con lo que intentó rechazar pactó con Claudia Rivera de aprobar las cuentas públicas de 2021.

Lo peor fue que después de lanzar una serie de críticas a Barbosa, se atrevió a decir que el no tiene ningún tipo de diferencia con el gobernador.

El edil del PRIANRD argumentó que aprobó la cuenta pública 2021 porque el último trimestre del año correspondió a su administración y no podía rechazarlo, por lo que será la Auditoria Superior del Estado quien identifique las anomalías que se generaron en los últimos meses que gobernó Claudia Rivera lo cual está fuera de competencia del Ayuntamiento.

Sin embargo, informó que la Contraloría Municipal inició 200 procesos administrativos de determinación de responsabilidades en contra de 45 ex funcionarios que derivan de las dos mil presuntas anomalías detectadas durante el proceso de Entrega-Recepción

"La cuenta pública de un gobierno de la ciudad es una cuenta pública anual, es del ejercicio fiscal del año completo no se puede aprobar en el Cabildo o desaprobar, enero y febrero sí, marzo y abril no, eso no se puede o la apruebas o la desechas y si yo entre como gobernante el año pasado pues no me puedo rechazar mi cuenta pública por el amor dios", dijo.