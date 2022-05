Lalo confirma que ordenó más multas porque los poblanos son desordenados y no cumplen reglamentos (VIDEOS)

El alcalde Eduardo Rivera Pérez reconoció que ordenó aplicar más sanciones a los automovilistas que no respeten la Ley durante el primer trimestre de este 2022, con el objetivo de que en la ciudad de Puebla haya orden.

Este lunes CAMBIO dio a conocer que el gobierno municipal intensificó la frecuencia para multar, pues pasó de sancionar un vehículo cada 16 minutos en octubre de 2021 a infraccionar a un poblano cada dos minutos en marzo.

Ante ello, el edil mencionó que su gobierno priorizó las sanciones con el objetivo de mantener el orden de la capital, pues acusó que muchos poblanos se estacionan donde quieren, además de que manejan en estado de ebriedad y apartan lugares que son públicos.

Asimismo, advirtió que su administración irá por los negocios que no cuenten con sus papeles en regla o infrinjan la Ley, asegurando que los clausurará si siguen sin tramitar todos los permisos necesarios.

“Vivimos en una ciudad en donde muchas personas queremos orden, seguridad, movilidad, tránsito seguro y desafortunadamente hay muchas conductas de ciudadanos que no son congruentes con aquello que aspiramos, hay que decirlo en la ciudad hay de todo, desorden porque se quieren parar donde sea necesario, hay desorden en estacionarse en lugares prohibidos, hay desorden de que hay apartado de lugares entonces la indicación que he dado es privilegiar el orden y no sólo en el tema de multas, les he dicho en el tema de negocios porque le pedimos orden a los ambulantes y el comercio formal también debe tener orden”, dijo.