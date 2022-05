No es burla, es un deshago: Cruz Lepe sobre burlas de trabajadores vs vendedores de nieves tras decomiso (VIDEO)

El secretario de Gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe mostró su insensibilidad y cero tolerancia hacia los vendedores de nieves y dijo que el video en el que se ve a los elementos de vía pública riéndose tras el decomiso no fue burla, sino fue un desahogo de los funcionarios, “fue como ganar un partido de fútbol”.

Por si fuera poco, el encargado de la gobernabilidad en la ciudad dijo que lo que más le preocupa es que alguien de su gente que golpeó y arrebató un puesto de nieves en el Carolino a una señora y su hijo, haya filtrado el video a medios de comunicación.

En entrevista, Cruz Lepe justificó a sus trabajadores de haberse burlado al asegurar que es una forma de desquite provocada por la adrenalina ya que en muchas veces los elementos de vía pública son golpeados por los ambulantes.

"No es burla, lo hacen como un desahogo en donde han estado en mucha presión, lo que no se ve en la cámara es cuando agreden a nuestra gente y cuando hacen un decomiso no es lo correcto pero la adrenalina les gana, es como cuando ganan un partido de fútbol", dijo.