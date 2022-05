¡Sorpresa! Entrega Lalo los parquímetros al Yunque a través de Parkimóvil: ganará 14.3 % (FOTOS Y VIDEO)

El gobierno de Eduardo Rivera Pérez consumó un ‘negociazo’ más al entregarle al Yunque la operación de los parquímetros a Cargo Movil razón social de Parkimóvil, tal como CAMBIO lo adelantó, por lo cual la empresa se encargará del servicio de estacionómetros hasta el 14 de octubre del 2024 obteniendo una ganancia de 31 millones de pesos.



#AlMomento ?️ La Regidora Ana María Jiménez Ortiz informó la empresa Cargo Móvil ganó la licitación del contrato para los parquímetros o estacionamientos seguros del Centro Histórico.



? https://t.co/ppPLOUKs1y

? @AngieTenahua pic.twitter.com/dzl0F4JRK9

— Milenio Puebla (@Milenio_Puebla) May 4, 2022







La regidora presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda informó que dicha empresa fue elegida supuestamente porque el gobierno municipal tenía como máximo pagar un porcentaje de 17 por ciento de comisión y la firma ofreció 14.34 por ciento.

La funcionaria manifestó que la empresa Cargo Movil se impuso ante la otra finalista Blinkay, la cual no fue elegida porque no cumplió con los requisitos que solicitó el Ayuntamiento, mientras que las compañías Mec Corporativo Informático y Mantenimiento SA de CV, Grupo Globarx SA de CV, Operadora de Estacionamientos Viales SA de CV, People and Wheels S de RL de CV y Donner Rech S, fueron descalificadas por no presentar propuestas técnicas.



“La escogimos porque el porcentaje que estábamos dispuestos a pagar como Ayuntamiento es del 17 por ciento como máximo de comisión, nos ofreció un 14,34 por ciento, lo que nos llevó a proyectar por el servicio de recaudación de 6 millones 465 mil pesos por cada mes y el monto adjudicado que ganará será el orden de 31 millones de pesos", dijo.



Ana María Jiménez Ortiz informó que con esta contratación, el Ayuntamiento de Puebla obtendrá de 6 millones 465 mil pesos de recaudación mensual, mientras que la empresa percibirá durante lo que resta del trienio 31 millones de pesos.

El director editorial de CAMBIO, Arturo Rueda, dio a conocer el 18 de febrero de 2022 que el gobierno de Eduardo Rivera iba a contratar a Cargo Movil como la empresa encargada de los parquímetros.

La empresa Cargo Movil, SAPI de CV, razón social de Parkimóvil es encabezada por Carlos Manuel Anaya Rodríguez y tiene como socios a Herberto Rodríguez Regordosa, quien se desempeñó como ex rector de la UPAEP.

Esta empresa ya ha recibido un contrato por parte de la administración municipal actual, pues se encargó de ofrecer el servicio de infracciones digitales, servicio con el cual se embolsó 2 millones de pesos.

El gobierno de Rivera proyecta que durante los 29 meses que trabajará este sistema recaudará 217 millones 500 mil pesos por el uso de los cajones de estacionamiento, pero el ‘negociazo’ viene en el cobro de las infracciones, ya que ingresará a las arcas municipales entre 23 millones de pesos por multas mínimas y hasta 418 millones por las infracciones máximas.

Es así que el negocio total de Eduardo Rivera por privatizar los estacionamientos, desde el próximo 16 de mayo y hasta el último día de su gestión, será de 635 millones de pesos.