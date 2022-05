Lalo caza automovilistas para infraccionarlos pero permite ciclovías invadidas de vehículos (FOTOS Y VIDEO)

Habitantes señalaron que diario esta ciclovía está repleta de automóviles, en específico los negocios son los que no respetan la ciclopista y aunque pasan patrullas no hacen nada por sancionarlos

El Ayuntamiento de Eduardo Rivera ha preferido infraccionar a los poblanos como medida recaudatoria, sin embargo lo ha hecho en zonas del municipio donde no tiene sentido, pues dejó que los automovilistas y comerciantes se apoderaran de la ciclovía de Margaritas, así lo evidenció CAMBIO.

Esta casa editorial recorrió toda la ciclopista ya mencionada, a partir de la 11 Sur, hasta la 14 Sur, en donde se constató que los automovilistas no respetan el carril destinado a las bicicletas, incluso hay algunos negocios que estacionan sus vehículos particulares ahí para carga y descarga.



Oye @dirtransitopue a ustedes que les gusta mucho infraccionar. ¿Por qué no lo hacen en la ciclovía de Margaritas? Tooooooodos los días está igual. Y porfa que el @PueblaAyto le de una manita de gato esta horrible. pic.twitter.com/REglIjrvUn

— José Alberto Pérez (@josealberto_5) May 4, 2022

Lo anterior, con toda la complacencia del Ayuntamiento que encabeza Eduardo Rivera, ya que, a pesar de que es un problema evidente, los elementos de vialidad municipal hacen caso omiso a los reportes sobre los automóviles y negocios que no respetan el carril confinado a los ciclistas.

Asimismo, los vecinos de la zona aseguraron que no es la primera vez que esta situación ocurre, incluso señalaron que diario esta ciclovía está repleta de automóviles, en específico los negocios son los que no respetan el carril y aunque pasan patrullas no hacen nada por sancionarlos.

Hay que recordar que el secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, aseguró que en las vialidades que se están rehabilitado por el Ayuntamiento de Puebla no habrán ciclovías, ya que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez le dará prioridad al vehículo que transita en la zona.

A su vez la diputada Guadalupe Leal reveló que el Ayuntamiento de Puebla no tiene etiquetados recursos para invertir en la infraestructura para ciclistas en todo el año, como una crítica al gobierno municipal.

Y es que CAMBIO ha evidenciado cómo el gobierno municipal se ha colgado de las infracciones de tránsito para tener mayores ingresos, pues en zonas sin señalética se ha captado a los elementos de vialidad retirando placas o infraccionando tanto a poblanos como a foráneos.