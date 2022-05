Cruz Lepe amenaza a ambulantes con quitarlos a la fuerza si se atreven a vender durante el Desfile del 5 de Mayo

El secretario de gobernación municipal, Jorge Cruz Lepe, amenazó a los ambulantes con quitar a la fuerza a quien se atreva a vender durante el Desfile del 5 de Mayo tal y como lo hizo el fin de semana en contra de los heladeros.

Cruz Lepe informó que colocará a cien elementos de vía pública, los cuales serán los encargados de retirar a todo ambulante que se quiera instalar sobre el bulevar 5 de Mayo o calles aledañas.

El titular de la Secretaría de Gobernación aseguró que estos elementos de igual modo vigilarán que ningún ambulante comience a cobrar asientos para el público que disfrutará del Desfile del 5 de Mayo.

El funcionario municipal explicó que los únicos ambulantes que podrán ofrecer sus productos serán los que vendan gorras, aguas y cubrebocas y solamente durante el tiempo del desfile y sin instalarse en la vía pública.

Por otro lado, Jorge Cruz Lepe mostró su insensibilidad y cero tolerancia hacia los vendedores de nieves y dijo que el video en el que se ve a los elementos de vía pública riéndose tras el decomiso no fue burla, sino un desahogo de los funcionarios, “fue como ganar un partido de fútbol”.

Por si fuera poco, el encargado de la gobernabilidad en la ciudad dijo que lo que más le preocupa es que alguien de su gente que golpeó y arrebató su puesto de nieves en el Carolino a una señora y su hijo, haya filtrado el video a medios de comunicación, por lo que anunció su despido.

"No es burla, lo hacen como un desahogo en donde han estado en mucha presión, lo que no se ve en la cámara es cuando agreden a nuestra gente y cuando hacen un decomiso no es lo correcto pero la adrenalina les gana, es como cuando ganan un partido de fútbol", dijo.