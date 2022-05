“No tengo información”, Lalo desconoce falta de patrullaje en la Central de Abasto (VIDEO)

El presidente municipal, Eduardo Rivera Pérez se limitó a decir que “no tiene información” respecto a la falta de patrullaje en la zona de la central de abastos a pesar de que fueron los propios comerciantes quienes donaron 6 motocicletas para que los cuidaran de la inseguridad.

El día de ayer el Consejo General de la Central de Abastos de Puebla se quejó y quedaron decepcionados del gobierno de Eduardo Rivera Pérez, debido a que no cumplió con el patrullaje que prometió la Secretaría de Seguridad Ciudadana al entregarles en donación seis motopatrullas, pues dijeron que la inseguridad se ha disparado en la zona.

El edil aseguró que estas declaraciones le parecen extrañas cuando su gobierno si está trabajando para brindar seguridad.

"No tengo información, la verdad me extraña que haya esa aclaración o esa afirmación de la persona que me comentas porque por el contrario estamos trabajando no solo en la Central sino en toda la ciudad", dijo.