Bache asesino de Lalo: Motociclista narra que casi muere en la 3 poniente (VIDEO)

Un joven motociclista denunció que tuvo un accidente junto con su novia entre la calle 3 Poniente y la 13 Sur gracias a un hoyo que averió su vehículo.

@dirtransitopue @blancaleyva @MBarbosaMX @JCarlos_Valerio me acabo de accidentar en la motocicleta en la 3 poniente y 13 Sur, no es posible que haya este tipo de hoyos en la ciudad, todavía ni empiezan las lluvias, gracias a Dios y mis reflejos no nos pasó nada a mi y a mi novia pic.twitter.com/7ji7aKGn7a