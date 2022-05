Claudia Rivera no tiene idea de las finanzas del municipio: Lalo Rivera

El presidente, Eduardo Rivera Pérez respondió que la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco que no tiene idea de lo que significan las finanzas del municipio, luego de que la morenista criticó que la administración municipal no busca pagar la deuda de agua para remunicipalizar el vital líquido.



"No tiene idea de lo que significan las finanzas del municipio de Puebla", respondió el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez a la ex alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, tras emitir una postura sobre su gobierno y por la concesión de agua potable.



En entrevista, el alcalde explicó que en la capital diversos puntos hay deuda de agua, los cuales se han generado en gobiernos pasados.

Asimismo, mencionó que el tema de la remunicipalizacion del agua está en duda, pues aún no se reúne con el gobernador Miguel Barbosa Huerta para saber que es lo que pasará con la concesión.