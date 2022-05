Comparecen 30 ex funcionarios de Claudia para aclarar observaciones en entrega-recepción

La contralora Municipal, Alejandra Escandón Torres informó que 30 ex funcionarios del gobierno de Claudia Rivera Vivanco ya comparecieron ante su dependencia para aclarar 139 expedientes de observaciones que se detectaron en el proceso de entrega-recepción.

La funcionaria explicó que al momento el proceso va en la primera etapa de investigación donde ex jefes de departamento, ex directores y ex titulares ya comparecieron, por lo que ahora los implicados pasarán al proceso de su sustanciación donde en caso de encontrar alguna anomalías se les impondrá una sanción.



"Hemos llamado a ex directores, ex titulares y ex jefes de departamento, comentarles la primera etapa es la de investigación en esta se radican los expedientes, se solicitan información a las áreas correspondiente, también se solicita información a entrantes y se realizan comparecencias una vez que se desahoga esta etapa se hace un informe de presunta responsabilidad y ahí pasan al periodo de sustanciación donde de igual forma se pueden solicitar mayores pruebas y ahí ya se realizan las acciones correspondientes por parte del Ayuntamiento", dijo.



Alejandra Escandón detalló que solo el 80 por ciento del personal que han mandado a llamar se ha presentado, mientras que el restante de niega a acudir a la Contraloría Municipal.

Cabe destacar que el gobierno de Eduardo Rivera Pérez encontró más de dos mil observaciones en el proceso de entrega-recepción, por lo que ahora están llamando a los ex funcionarios a que las solventen.