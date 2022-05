'No puedo asegurar que son poblanos' Consuelo minimiza hallazgos de cadáveres en la ciudad (VIDEO)

La secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz Galindo minimizó los hallazgo de los dos cuerpos que fueron encontrados en la ciudad de Puebla recientemente, pues dijo que no sabe si los restos pertenecen a personas originarias de Puebla.

La funcionaria manifestó que la Fiscalía General del Estado es quien está revisando si los hallazgos pertenecen a ejecuciones derivado a conflicto de bandas o algún otro hecho ilícito, por ende, mencionó que su dependencia no puede dar mayores informes al respecto.

Sin embargo, María del Consuelo Cruz Galindo sentenció que no puede detallar si los cuerpos pertenecen a personas originarias de Puebla, ya que los restos han sido encontrados en zonas que están colindando con otras ciudades

"No puedo afirmar esa parte porque definitivamente la investigación la trae fiscalía no me puedo atrever a decir si los están relacionando con bandas criminales tampoco puedo decir que esos cuerpos pertenezcan a ciudadanos de Puebla porque definitivamente se han encontrado en zonas aledañas a la ciudad en los ríos y zonas que están colindando con otras ciudades", dijo.