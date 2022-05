Puebla tiene el transporte público más deficiente del país según encuesta del INEGI

El Inegi dio a conocer que solo el 27 por ciento de los poblanos se siente satisfecho con el servicio de transporte público qué hay en la entidad, esto pone a Puebla como la demarcación con el sistema de transporte público más deficiente del país.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2021, las principales quejas de los poblanos al transporte público fueron que los choferes no respetan los señalamientos viales, las unidades no están en buen estado, ambos indicadores con el 73%.

Asimismo, prácticamente la mitad de los encuestados señaló que el ascenso de los pasajeros no se hace en las paradas oficiales, además el 31 por ciento dijo que no es un espacio confortable para viajar.

Hay que recordar que el gobierno del estado ha puesto en marcha la modernización de las unidades a cambio otorgó a los transportistas un aumento a la tarifa, sin embargo, por problemas en la Secretaría de Movilidad no se han hecho estas adecuaciones.