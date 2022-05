Escuelas y dueños de casas con cochera serán exentos a las multa por apartar lugar (VIDEO)

Las escuelas y dueños de viviendas con cochera serán exentos a pagar una multa por obstaculizar, impedir y condicionar el estacionamiento en la vía pública, así lo informó el director de Normatividad, Enrique Guevara Montiel.

“No hay sanciones, porque no se puede sancionar a una persona en un domicilio, no quedó en el tema del Código Reglamentario Municipal, pero si a los locales comerciales o a las instituciones que no respeten los horarios”, dijo.