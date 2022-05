Exigen asociaciones de motociclistas modificar tarifa de parquímetros: no ocupamos el mismo espacio que un auto

Explicaron que no hay similitud entre ambos vehículos, pues la moto no contamina igual, ocupa menos espacio para estacionarse, no estorba y se puede mover con facilidad

Los motociclistas de la unificación Moto sin Límites rechazaron que el gobierno municipal pretenda cobrarles la misma tarifa de parquímetros que un automóvil, pues consideraron que no ocupan tanto espacio como un vehículo de 4 ruedas.

Ricardo García, integrante de Motos Sin Límites, mencionó que el gobierno municipal cataloga a los motociclistas como un medio de recaudación, pues pese a las diferencias de espacio entre un automóvil y una moto la tarifa de uso es similar, lo cual no es justo.



“A todas luces siempre salimos en desventaja porque pagamos control vehicular, tenencia, un seguro aparte nuestra de licencia de manejo de motociclista entonces por todos lados nos ven por el aspecto recaudatorio”, mencionó.



El motociclista explicó que no hay similitud entre ambos vehículos, pues la moto no contamina igual, ocupa menos espacios para estacionarse, no estorba y se puede mover con facilidad.



“Definitivamente no estamos a favor porque no es justo que siempre nos equiparan con coches, eso es lo que venimos a manifestarnos, siempre nos catalogan al igual que un coche en casetas, parquímetros o estacionamiento y nosotros ocupamos menos espacio, contaminamos menos y no desgastamos la vía pública”, dijo.



Por su parte su compañero Julio Covarrubias señaló que el cobro se debe modificar porque muchas personas utilizan la motocicleta como una forma de trabajo, por lo que pagar 20 pesos por cuatro horas al día de manera diaria les podría traer problemas económicos.



“Hay gente que se mueve en moto por necesidad y desgraciadamente la gente que lo hace por necesidad no tiene en qué más moverse entonces no es posible que tenga su moto cuatro horas estacionada”, finalizó.



El martes pasado el alcalde Eduardo Rivera informó que la única tarifa de estacionamiento de parquímetros será de 20 pesos por un tiempo de cuatro horas y ésta aplicará para motociclistas y automovilistas.