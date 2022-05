No hay marcha atrás: las motos pagarán parquímetro al mismo precio de automóvil (VIDEO)

El secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, sentenció que no habrá una tarifa especial para motociclistas ya que aseguró que al final de cuenta "son un medio de transporte" que debe respetar el flujo de movilidad de estacionamiento en el Centro Histórico, por lo que pagarán lo mismo que un auto en el parquímetro.

El funcionario manifestó que se reunirán con los motociclistas para escuchar sus propuestas; sin embargo, dejó claro que les hará saber que no habrá modificaciones en los cobros del uso de estos vehículos.

El titular de @InfraPue , Edgar Vélez Tirado dijo "De entrada al final son medios de transporte si bien es una medida para ellos no equilibrada al final es poner orden", dijo ante la negativa de motociclistas sobre pagar un parquímetro al mismo costo que un ? pic.twitter.com/ixUTkMczlw

Edgar Vélez Tirado reconoció que la medida de cobro no es factible para los motociclistas; sin embargo, aseguró que el gobierno busca que con los parquímetros generen movilidad activa en el primer cuadro de la ciudad y con esta acción se evitará que las motos no se adueñen del espacio público todo el día como lo han venido haciendo.

"De entrada al final son medios de transporte. Si bien es una medida para ellos no equilibrada al final es poner orden, ustedes recordarán que en pleno 5 de Mayo había un paradero de motociclistas, no es un tema de recaudación sino de orden que se platicará y analizará pero desde mi punto de vista no vería yo por qué hacer una reducción porque al final de cuentas es un cajón de estacionamiento", dijo.