Primer día de parquímetros arranca con poblanos confundidos y desorden en los cobros (VIDEO)

El programa de parquímetros del Ayuntamiento de Puebla arrancó, sin embargo ha generado dudas en cuanto al pago para utilizar los cajones de estacionamiento porque los usuarios no saben utilizar la aplicación de Parkimóvil, tampoco ubican los centros de cobro y muchos no ubican en que espacio están estacionados.

En un recorrido hecho por CAMBIO tres ciudadanos opinaron sobre la puesta en marcha de dicho proyecto el cual catalogaron como desordenado.

Uno de los poblanos mencionó que el desorden se genera porque los cajones de estacionamiento no tienen un número de ubicación, lo cual no les garantiza seguridad.

Otro de los errores según los ciudadanos es que no identifican cómo pagar su estacionamiento, pues no reconocen los centros de cobro y no saben utilizar la aplicación de Parkimóvil.

Mientras tanto otro sector de la ciudad mencionó que este proyecto es bien recibido al asegurar que sólo utilizan 10 minutos un cajón y que no pagan porque la primera hora es gratis.

Los parquímetros tendrán un período de adaptación en multas de 27 días a partir de este viernes.

El cobro de uso es de 40 pesos por 4 horas, la primera es gratis la segunda y tercera tendrán un costo de 5 pesos y la cuarta vale 10 pesos.