Caos en el día uno de los parquímetros: reinó la desinformación (FOTOS Y VIDEOS)

Los poblanos no supieron qué hacer, a quién acudir, no hubo información básica como en dónde pagar o cómo elegir el cajón; Rubí Vázquez, encargada de la operación, recibió reclamos de comerciantes y vecinos

En el primer día de operación de los Parquímetros en el Centro Histórico predominó el caos: los poblanos no supieron qué hacer, a quién acudir, no hubo la información básica cómo en dónde pagar, cómo elegir el cajón, y los que pudieron descargar la aplicación de Parkimóvil no la pudieron utilizar debido a que ni siquiera se pudieron registrar los vehículos.

El caos del pasado viernes se materializó en una escena: comerciantes y vecinos reclamaron a la funcionaria encargada de la operación Rubí Vázquez, subdirectora de Movilidad, que nunca los consultó, que fue una imposición y que la renta de la vía pública es una forma de exprimir los bolsillos de la ciudadanía.

El viernes pasado a las 8:00 horas del día la mayoría de los poblanos no supo usar la aplicación de Parkimovil para registrar su vehículo, de igual modo no ubicaron los 78 centros de cobro y por supuesto no sabían cuál era el número donde se podían inscribir por medio de mensaje de texto.

Ante esto los ciudadanos decidieron estacionarse como si el programa no estuviera activo, aprovechando el tiempo de 27 días de adaptación de multas que declaró el Ayuntamiento de Puebla.







Otra de las problemáticas que hubo es que los poblanos no supieron ubicar su cajón de estacionamiento, ya que no encontraron un número de parquímetro y en calles como la 9 Sur los espacios fueron borrados, lo cual confundió a las personas.

Pintan nuevos cajones

En otras vialidades como la 13 Sur y el Paseo Bravo se identificaron nuevos cajones de estacionamiento pese a que esta zona se ubica fuera del polígono de parquímetros que se encuentra del Bulevar 5 de Mayo a la 11 Sur, entre la 17 y 12 Oriente-Poniente.



#Entérate | A pesar de ya haber dado inicio el Programa de #Parquimetros, aún continúan pintando cajones de estacionamiento en la zona del Carmen #Puebla

Por si faltara más, la Secretaría de Movilidad arrancó el programa con cajones de estacionamiento incompletos, pues en el jardín del Carmen apenas se estaban instalando estos espacios.

Poblanos reprochan cero informaciones

En un recorrido hecho por Diario CAMBIO se pudo constatar que los ciudadanos se manifestaron en contra de los parquímetros, tal es el caso del señor Guillermo Vega, quien lamentó la medida vial porque aseguró que nunca fue informado de cómo funcionaría



Colonos y comerciantes reprochan al @PueblaAyto por imponer la colocación de Parquímetros, dijeron que nunca les informaron el proyecto, por lo que anunciaron no pagarán este dispositivo

“Cómo va a saber uno dónde se estaciona uno, no marcaron nada yo vine a ver cómo funcionaban pero esto es un desastre”.



Por otro lado en el barrio del Carmen, los colonos y comerciantes de la zona le reprocharon a la subsecretaría de Movilidad la falta de consenso para apoyar esta medida, la cual aseguraron sólo les afectará.



"Para empezar ni siquiera vinieron a escucharnos y yo creo que así es el trabajo de ustedes pero déjenme decirles nuevamente a nosotros no nos consensuaron", dijo.



Adán Domínguez Sánchez informa que los 27 Días de adaptación son para corregir errores.

El gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez, informó que los 27 días de adaptación de Parquímetros servirán para corregir algunos errores que tenga el programa, así como para realizar modificaciones.



#Entérate | ?? El gerente municipal, @adandominguez reconoció que los 27 días de adaptación de #Parquímetros servirán para corregir algunos errores que tenga el programa.

"Si hubiera alguna cuestión que revisar justamente para eso es este periodo de adaptación porque habrá cambios de acuerdo a cómo se comporten el número de cajones", dijo.



El funcionario explicó que en cuanto a las modificaciones que pudieran realizarse está en aumentar el número de cajones para motociclistas y de zonas de área.