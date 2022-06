IP se lanza vs parquímetros: regresaron franeleros el domingo y clientes están menos tiempo en la zona

La iniciativa privada (IP) descalificó el primer fin de semana que se implementaron los parquímetros, pues señalaron que al no ser escuchados el programa fracasó, ya que este domingo regresaron los franeleros y el no haber dado la cuarta hora gratis hace que los clientes estén menos tiempo en sus establecimientos.

En entrevista para Diario CAMBIO el presidente de la Canirac, Carlos Azomoza, señaló que los restauranteros que se encuentran en el primer cuadro de la ciudad no fueron tomados en cuenta para la instalación de parquímetros, y al no escuchar sus recomendaciones, el primer fin de semana de este proyecto no fue lo que esperaban.

En este sentido mencionó que el hecho de haber cambiado el modelo de cobro en los parquímetros terminó afectando a los restauranteros, pues de haber brindado la última hora gratis, se habría incentivado a los clientes a permanecer en los establecimientos; esto habría representado un aumento en las ventas del gremio.



“El tema de los parquímetros es de mucho beneficio para todos, hay que darle continuidad, pero metí un escrito solicitando que fuera la cuarta hora gratis, porque para mí como restaurantero y todos mis socios es más conveniente que los clientes tengan una estadía larga y cuando les das la primera hora gratis, se van rapidísimo”, dijo.



Por su parte, el presidente de los comerciantes del Centro Histórico, José Juan Ayala, mencionó que tampoco fueron escuchados, pues ellos sugirieron que fuera un día de la semana el que estuviera libre de la tarifa y no el domingo, que es el día de mayor afluencia en el primer cuadro de la ciudad,

Lo anterior ocasionó que el domingo, día en que no se cobran los parquímetros y donde concurre más gente en la zona, ocurriera el regreso de los franeleros, quienes además hicieron “su agosto” cuando el programa del Ayuntamiento de Puebla se implementó justamente para erradicar a este tipo de comercio informal.



“Lamentablemente el no permitirnos como verdaderos conocedores, no hubo ninguna mesa de trabajo y decidieron no implementarlos durante el fin de semana y eso hace que los franeleros sigan ocupando un espacio importante, pues es cuando más necesitamos orden y apoyo de la autoridad, de esta manera no cumple con lo que necesitamos”, mencionó



Ambos presidentes señalaron que durante el mes que está establecido el periodo de prueba seguirán insistiendo y buscando acercamientos con el gobierno municipal para mejorar el servicio, pues al final continúan estando a favor de los parquímetros como método de cobro en el Centro Histórico.