¡No respetan! Franeleros siguen apartando lugares y conductores no pagan los parquímetros (VIDEO)

Debido a que durante junio el Ayuntamiento de Puebla no sancionará a los automovilistas que no respeten las reglas de operación de los parquímetros, los poblanos continúan apartando lugares, se estacionan donde quieren y no pagan su horario de estacionamiento.

En un recorrido hecho por CAMBIO en las calle 8, 10 y 4 Poniente se pudo observar cómo los comerciantes y franeleros han colocado llantas, cajas de cartón y hasta letreros para apartar un lugar de estacionamiento.

Asimismo, se pudo constatar que muchos poblanos no están pagando su lugar de estacionamiento, por lo que los supervisores ya les indicaron por medio de un folleto que no se han registrado en la aplicación de Parkimóvil.

Otros ciudadanos se estacionan en la zona de áreas y descargas que colocó el Ayuntamiento de Puebla.