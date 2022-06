Consuelo Cruz ahora propone pintar las motos de colores según su utilidad (VIDEO)

La titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), María del Consuelo Cruz quiere poner una serie de disposiciones para los motociclistas como que porten el número de placa en casco y chaleco y ahora se le ocurrió que se pinten las motos de colores específicos según su utilidad.

La funcionaria mencionó que esta serie de disposiciones se pretenden instalar con el objetivo de reducir la delincuencia que se comete con este medio de transporte.

"La idea es que se pueda hacer una restricción en la circulación de motocicletas que no se nos pueda desbordar y ello conlleva que no solo es esa propuesta que en el casco y el chaleco lleven la placa visible, si no que hay otras propuestas más como es el color de la moto distinguirlas de aquellas que son de servicio mercantil o de paquetería, también hacer la precisión cuando lleven dos tripulantes a bordo", dijo en entrevista.