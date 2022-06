Iván Herrera ofrece apoyo jurídico para tramitar amparos vs parquímetros en el Centro Histórico

El diputado Iván Herrera declaró que apoyará a la gente que sea infraccionada por el programa de los parquímetros cuando arranque formalmente en la capital, pues aseguró que respaldará a nivel jurídico a quienes interpongan amparos.

En entrevista a Diario CAMBIO, el diputado por Morena en el Congreso señaló que ha tenido la oportunidad de hablar con personas a las que el programa de los parquímetros les afecta más de lo que les beneficia y resaltó que, en primer lugar, no fue una medida consentida por la ciudadanía del Centro Histórico.

“Las personas con las que he platicado pues sí se encuentran molestas por esta política de gobierno que ha implementado la administración de Eduardo Rivera Pérez, porque no fue una política consensuada, no fue una política platicada con la gente y pues eso ha generado mucha inconformidad”, resaltó Herrera.