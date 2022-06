Morena está politizando tema de parquímetros: Adán Domínguez minimiza manifestación en El Carmen (VIDEO)

El gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez minimizó la resistencia en contra de los parquímetros por parte de los vecinos del Barrio El Carmen, al asegurar que simpatizantes de Morena están politizando el "supuesto" descontento.

El funcionario mencionó que diputados y regidores buscan politizar el tema de parquímetros con el objetivo de afectar las acciones de gobierno.

Por ello, catalogó como un supuesto descontento las protestas de los colonos, que con lonas han demostrado su rechazo a la colocación de parquímetros.

"Es cierto que hay personajes de Morena que están metidos en el supuesto descontento, bueno pues ahí están algunos regidores, un diputado y un ex regidor y es lamentable que se presten a este juego político" , dijo.

Asimismo, mencionó que la propia subsecretaría de Movilidad, Rubí Vázquez Cruz ha tenido acercamiento con los colonos para explicarles el uso de los parquímetros, ya que a diferencia de Morena esta administración busca llegar a un acuerdo común con quien este descontento.

"Para nosotros la comunicación es directa con los comerciantes, no nos intimidaron estos personajes, el proyecto es transparente, bueno para la seguridad algo que ellos no hicieron, su partido tenía un asco el Centro Histórico y la verdad es que no tienen la calidad moral y profesional para venir a querer utilizar un tema de manera política", mencionó.