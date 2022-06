Fiasco de Parkimóvil sólo pagará 5 mil pesos por robo de vehículo (VIDEO)

La empresa Parkimovil solamente dará cinco mil pesos a las personas que les roben su automóvil, sean víctimas de un cristalazo o daños a su vehículo; sin embargo no repondrá las autopartes que sean hurtadas de una unidad, así lo informó el gerente de la ciudad, Adán Domínguez Sánchez.

De hecho, la aplicación también expone que sólo pagará cinco mil pesos por robo total, no importa si se trata de un carro o camioneta de lujo o uno muy sencillo.

Por su parte, el gerente explicó que esta decisión de no pagar autopartes se tomó debido a que ninguna aseguradora brinda el servicio de pago de autopartes robadas, pues únicamente se dedican a dar servicio ante un daño o percance vehicular.

“Se dijo desde el inicio del proyecto que no hay un seguro que te cubra los robos parciales, es decir no existe una aseguradora que te cubra robos parciales. Cualquiera de nosotros si quiere asegurar un automóvil cuando vamos a una aseguradora los seguros no te cubren robos parciales, no te cubren el robo del espejo, no te cubren el robo de la antena o el robo de la llanta, entonces es materialmente imposible otorgar este tipo de seguro”, dijo.