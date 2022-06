En cinco meses la SSC envió al corralón a mil 935 vehículos: 11 diarios en promedio

En cinco meses el gobierno municipal retuvo mil 369 automóviles y 566 motocicletas por no cumplir con el reglamento vial

De enero a mayo el gobierno municipal mandó al corralón a mil 935 automóviles y motocicletas que cometieron una infracción vial, esto quiere decir que de manera diaria incluyendo sábados y domingos ingresaron en promedio 11 vehículos.

En respuesta a una solicitud de información, en cinco meses el gobierno municipal ingresó a mil 369 vehículos al corralón municipal y a 566 motocicletas por no cumplir con el reglamento vial como manejar sin licencia, estacionarse en lugares prohibidos y en caso de los motociclistas por no usar caso y no portar licencia.

Esto provocó que mil 935 poblanos tuvieran que pagar entre 400 y 500 pesos por el costo del arrastre de acuerdo con la directora de Tránsito, Maria del Rayo Martínez Polo, lo cual quiere decir que los grulleros obtuvieron una ganancia de 774 mil pesos hasta los 967 mil 500 pesos.

Remisiones por mes

En el mes de enero se remitieron 256 vehículos al corralón municipal, es decir que cada día fueron enviados a este lugar ocho automóviles por incumplir el reglamento vial.

En el mes de febrero fue cuando el gobierno municipal mandó más carros al depósito vehicular, pues en sus 28 días de manera diaria ingresaron 12; le siguió marzo, pues 11 vehículos fueron remitidos al día.

Para abril los automovilistas corrieron con más suerte, pues sólo ocho vehículos entraron al corralón municipal de manera diaria, y en mayo únicamente ingresaron cuatro al día.

El 86 % de los motociclistas pierden su moto en un operativo

Diario CAMBIO dio a conocer el 9 de junio que el 86 por ciento de las motos de 654 personas que han sido detenidas en uno de los 178 operativos que implementó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han sido aseguradas en el corralón municipal.

El regidor de la comisión de vigilancia y seguridad, Fernando Sarur, detalló que del 15 de octubre a la fecha se han mandado al corralón a 566 motocicletas de las 654 infracciones generadas.