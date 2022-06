Leobardo exhibe gobierno de Lalo: 'quiere crédito millonario, pero gastó 2 millones en camionetas para funcionarios' (VIDEO)

El regidor de Morena, Leobardo Rodríguez Juárez exhibió que el gobierno municipal de Puebla pagó dos millones de pesos para la compra de camionetas para funcionarios de primer nivel.

"No es grilla señalar contratar deuda cuando se han gastado más de dos millones de pesos en la compra de galletas y refrescos, casi 400 mil pesos en cambiar chapas más de 4 millones de pesos en pagos de puntos de Internet que no funcionan y en el colmo de la desvergüenza la adquisición de camionetas de casi 2 millones de pesos que ojalá aparezcan en el gasto y esperamos que no haya sido fiada y caiga en la espera del crédito", dijo.