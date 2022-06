Ayuntamiento divide a opositores de parquímetros: regalará espacios a vecinos, pero no a locatarios

La subsecretaria de Movilidad, Rubí Vázquez, rechazó la solicitud de los comerciantes bajo el argumento de que ellos deben pagar porque su vivienda no se encuentra en el lugar solicitado

La resistencia de vecinos y locatarios de la zona del Carmen al proyecto de parquímetros tuvo un giro, pues el Ayuntamiento de Puebla los llamó para conciliarlos y les dijo que podrían darles un lugar de parquímetros sin costo y sin límite de tiempo; pero ahora resultó que sería únicamente para los que vivan en la zona.

Esta decisión podría debilitar al movimiento que se opone al proyecto que empezará formalmente en el mes de julio, pues el Ayuntamiento de Puebla sólo les otorgará un lugar gratuito para estacionarse a los colonos del Barrio del Carmen con vigencia de un año, mientras que a los comerciantes les rechazó su petición.

De acuerdo con los vecinos del Carmen, 124 locatarios y residentes le hicieron llegar una petición de lugar gratuito a la subsecretaria de Movilidad, Rubí Vázquez, con el objetivo de obtener su cajón de estacionamiento.

Sin embargo, la subsecretaria rechazó la solicitud de los comerciantes bajo el argumento de que ellos deben pagar porque no se pueden apropiar de la vía pública por más de ocho horas, además de que no necesitan el espacio porque su vivienda no se encuentra en el lugar solicitado.

Ante esta negativa los locatarios decidieron seguir con sus protestas, pues aseguraron que también requieren un espacio de estacionamiento gratuito para poder realizar sus labores diarias por lo que comenzarán a colocar más lonas de “No a los Parquímetros”.



“Nos informaron que a algunos residentes ya les entregaron el registro de la placa sólo por un año; pero a los locatarios se les está negando este beneficio porque la regla de operación les niega el registro a locatarios”, dijo uno de los afectados.



Los colonos por su parte aún están en la espera de obtener su registro para el estacionamiento gratuito; sin embargo, esto se los harán llegar a partir del 1 de julio, día en el cual las multas para quien no respeten los parquímetros comiencen a operar.

Los colonos y locatarios del barrio del Carmen desde el 3 de junio han sostenido reuniones con el Ayuntamiento de Puebla para llegar a un acuerdo de que no se les cobre el importe de los parquímetros; sin embargo, las negociaciones se han aplazado.

Por su parte, el gerente de la Ciudad, Adán Domínguez Sánchez, informó que ya se llegó a un acuerdo pero los vecinos lo han negado, pues señalaron que el gobierno municipal sólo les quiere ver la cara.

La operatividad normal de los parquímetros comenzará a funcionar a partir del 1 de julio, por lo que comenzarán a aplicarse las multas que van desde los 577 pesos hasta los 9 mil pesos por no respetar el tiempo de estacionamiento.