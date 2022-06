En dos días arranca 'formalmente' programa de parquímetros y poblanos siguen sin registrarse en Parkimóvil

A dos días de que inicie formalmente el programa de parquímetros y comiencen a aplicar las multas, hay automovilistas que ni si quiera han bajado la aplicación de Parkimóvil para registrar su vehículo dentro de los cajones de estacionamiento del Centro Histórico.

Así lo informó una supervisora de Movilidad, quien detalló que el gobierno municipal ha realizado multas sin validez a personas que no registran su vehículo en ninguna de las tres formas de hacerlos, ya que no cuentan con la aplicación, no utilizan los centros de cobro y no mandan su mensaje de texto.

La servidora pública incluso detalló que otra de las multas sin validez más frecuentes se presenta por qué los usuarios no respetan el tiempo.

Otra de las infracciones qué se han generado se debe a que los poblanos se estacionan en lugares no correspondientes.