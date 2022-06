Panteón Municipal de Puebla a tope; las fosas son compartidas, revela secretaría de Servicios Públicos

Debido a que el panteón Municipal de Puebla se encuentra a tope el Ayuntamiento de Puebla ha tenido que compartir las fosas del lugar, así lo informó la secretaría de Servicios Públicos, Xóchitl Zárate Tejeda.

La funcionaria incluso reconoció que diversos panteones de la capital de Puebla ya se encuentran llenos.

"En el tema de panteones no había comentado porque no teníamos un diagnóstico como tal, lo hemos estado elaborando para saber con qué es lo que contamos no tengo que engañarlos, en el municipio obvio son fosas compartidas", dijo.