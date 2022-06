Ayúdanos a encontrar a Tedito; se perdió en Puebla

Familia originaria de la Ciudad de México extraviaron un osito de peluche mientras paseaban en la Puebla, por lo que piden a los poblanos su apoyo para encontrarlo.

A través de su cuenta de Facebook, la usuaria Mafer BM ha solicitado a los poblanos su ayuda para localizar un osito de peluche de color café claro con círculos de colores azul, morado y verde, pues es el favorito de su hijo y temen que se ponga triste.

La usuaria narra que el fin de semana pasado fue de paseo con su familia a la ciudad de Puebla, sin embargo, la última vez que vieron al osito fue el sábado, pues el domingo lo buscaron en su casa y no lo encontraron.

El oso de peluche se llama ‘Tedito’ y lleva un pantaloncito de rayas de colores y negras. La madre del pequeño, especificó su ruta para facilitar su búsqueda:

‘El osito se me pudo haber extraviado por el hotel "four points by Sheraton" ya llamé al hotel y no lo encontraron, también hicimos parada en el señor de las maravillas y en el mercado de sabores’