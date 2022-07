¡Va en serio! Arrancan multas de los parquímetros en el Centro de Puebla: van desde 384 hasta 9 mil 900 pesos (FOTOS)

Este día arrancará de manera oficial el sistema de parquímetros del Centro Histórico, pues ya se aplicarán multas para los poblanos que no acaten su reglamento con faltas como estacionarse en un lugar prohibido, no registrar su vehículo en la app de Parkimovil

Este día el Ayuntamiento de Puebla arrancará de manera oficial el sistema de parquímetros del Centro Histórico, por lo que aplicará multas para los poblanos irresponsables que no se estacionen donde deben, no registren su vehículo, superen el tiempo establecido, agredan a los supervisores de movilidad y obstaculicen alguno de los tres mil 600 cajones de estacionamiento disponibles; todo lo anterior derivará en sanciones económicas que van de los 384 pesos a los 9 mil 900 pesos.

En el mes de abril el Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó por mayoría de votos las 11 sanciones para quien no pague el parquímetro, introduzca objetos diferentes a los autorizados, dañe u obstruya el estacionómetro y para aquel que obstaculice, condicione o impida el estacionamiento en la vía pública.

Las sanciones que ya se encuentran dentro del Código Reglamentario Municipal señalan que el automovilista que obstaculice, condicione o impida el estacionamiento en uno de los cajones de estacionamiento del parquímetro recibirá una infracción que va de los mil 154 pesos hasta los mil 924 pesos,

Este monto aumentará hasta los 2 mil 405 y 2 mil 886 pesos si el conductor no paga una de las 4 horas de estacionamiento que corresponden; asimismo se cobrarán de 3 mil 463 a 4 mil 811 a aquellos que introduzcan objetos diferentes en los cajones de estacionamiento.

Mientras que los ciudadanos que dañen u obstruyan el parquímetro serán sancionados con una multa que va de los 4 mil 811 pesos hasta los 6 mil 735 pesos; sin embargo, esta sanción no tiene razón de ser porque no existen estacionómetros físicos, pues son digitales.

Por si faltara poco, el Ayuntamiento de Puebla también multará a los poblanos que insulten y denigren a uno de los 46 supervisores de movilidad, que son los responsables de levantar las infracciones, y el costo de esta sanción va de los mil 154 pesos hasta los mil 924 pesos.

Asimismo, se sancionarán a todos los automovilistas que por irresponsables excedan tres horas el tiempo establecido de cuatro horas con un monto que va de los 384 pesos hasta los 577 pesos.

Para aquellos poblanos que excedan seis horas el tiempo establecido de estacionamiento serán multados entre mil 924 y 2 mil 886 pesos, además de que su vehículo irá al corralón.

El reglamento también señala que los vehículos no podrán ocupar un parquímetro si no tienen placa, por lo que el automovilista que realice dicha acción será sancionado con una cantidad que va de mil 924 pesos a los 2 mil 886 pesos.

Si el automovilista no registra su vehículo ante el parquímetro su multa ascenderá de los 384 a los 557 pesos y para aquellos que aparten lugar en esta zona deberán pagar 9 mil 922 pesos.

El Ayuntamiento de Puebla impondrá estas 11 sanciones para aquellos que no respeten el sistema de parquímetros del Centro Histórico, con las cuales podrá generar la cifra de cinco mil multas mensuales como mínimo y hasta nueve mil sanciones que se propuso realizar en las bases de licitación para la concesión de este servicio.

Costo de Parquímetros

El costo de los parquímetros quedó de la siguiente manera: la primera hora será gratuita, la segunda y tercera tendrá un costo de 5 pesos y para la cuarta hora se pagará por estacionamiento 10 pesos.

46 supervisores serán los infractores

El gobierno de Eduardo Rivera contrató a 46 supervisores de movilidad, quienes serán los encargados de infraccionar y quitar las placas de los poblanos que no respeten el sistema de parquímetros. Estos funcionarios trabajarán en dos turnos por lo que se dividirán en dos grupos de 23 personas.

8 % de parque vehicular ya descargó aplicación de Parkimovil

De acuerdo con el gobierno municipal de Puebla, en la actualidad 37 mil 505 personas ya cuentan con la aplicación de Parkimovil, con la cual podrán registrar su vehículo en uno de los tres mil 600 cajones de estacionamiento que colocó el Ayuntamiento de Puebla en el polígono de la 17 Oriente-Poniente hasta la 12 Oriente-Poniente.

En la capital poblana hay cerca de 465 mil 600 vehículos de acuerdo con datos del Inegi, esto representa el 40 por ciento del parque vehicular del estado de Puebla.

Las sanciones en el Centro Histórico