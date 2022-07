Lalo sentencia que no dará permiso de reconstruir casas en Xochimehuacan tras explosión

El alcalde, Eduardo Rivera Pérez sentenció que su gobierno no dará permisos para la reconstrucción de hogares en San Pablo Xochimehuacan como lo han solicitado los pobladores afectados de la explosión que ocurrió en la demarcación el 31 de octubre.

El edil mencionó que su gobierno ya tiene conocimiento de los amparos que solicitaron los pobladores que buscan reconstruir sus hogares, pero mencionó que tres de ellos ya fueron sobreseídos, es decir no procedieron.

Asimismo, señaló que sólo existe un amparo por el cual el Ayuntamiento de Puebla realizará una audiencia la próxima semana.

“El gobierno municipal no ha sido notificado, es un tema complejo recuerden que esa zona donde fue la explosión es una zona donde no se puede construir y como lo hemos dicho desde un principio, no se va otorgar permisos en los puntos donde legalmente no se puede”, dijo.