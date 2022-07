¡Atención poblano! Gobierno de Lalo modificó cajones de estacionamiento en el Centro (VIDEO)

El gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez anunció que hubo cambio en las calles donde operan los parquímetros, sin embargo, no supo precisar en cuáles los poblanos ya no se podrán estacionar, a pesar de que en junio el Ayuntamiento de Puebla instaló cajones de estacionamiento en casi todo el Centro Histórico.

#Atención Poblano hubo modificaciones en la ubicación de los parquímetros, por ejemplo en la 2 Oriente-poniente ya no se puede estacionar, informó el gerente del @PueblaAyto, sin embargo, no supo precisar en q otra zona ya no se permite el uso de cajónes de estacionamiento. pic.twitter.com/gPBeIdwSgE